Общество

Два населенных пункта в Волгоградской области закрыли на карантин из-за бешенства

Общество 21.10.2023 20:18
0
21.10.2023 20:18


В Волгоградской области из-за выявленных случаев бешенства у животных введен карантин в двух населенных пунктах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соответствующее постановление главы региона, это смертельное вирусное заболевание выявлено на территории Колобовского сельского поселения Ленинского района и в хуторе Чуносовский Кумылженского района.

Во время действия карантина вводится ограничения на перемещение животных, оборот продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Проведение ярмарок, выставок также находится под запретом.

Напомним, что бешенство – это одно из наиболее опасных вирусных заболеваний, которое заканчивается, как правило, смертельным исходом. Лечения от бешенства нет. Предотвратить заболевание может только вакцинопрофилактика, но она эффективна, если проведена не позднее 14 дней от момента укуса или ослюнения бешеным животным.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
21.10.2023 22:40
Общество 21.10.2023 22:40
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 21:51
Общество 21.10.2023 21:51
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 18:04
Общество 21.10.2023 18:04
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 17:17
Общество 21.10.2023 17:17
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 16:37
Общество 21.10.2023 16:37
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 16:10
Общество 21.10.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 15:36
Общество 21.10.2023 15:36
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 14:54
Общество 21.10.2023 14:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 14:07
Общество 21.10.2023 14:07
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 11:54
Общество 21.10.2023 11:54
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 10:43
Общество 21.10.2023 10:43
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 10:24
Общество 21.10.2023 10:24
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 09:50
Общество 21.10.2023 09:50
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 08:52
Общество 21.10.2023 08:52
Комментарии

0
Далее
Общество
21.10.2023 08:24
Общество 21.10.2023 08:24
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

22:40
Волгоградцы обсуждают россыпь световых лучей в небеСмотреть фотографии
21:51
В Волжском из-за реконструкции ж/д станции изменится проход к поездамСмотреть фотографии
20:46
Волгоградка Виктория Дудакова одолела американку в смешанных единоборствах в ОАЭСмотреть фотографии
20:18
Два населенных пункта в Волгоградской области закрыли на карантин из-за бешенстваСмотреть фотографии
18:39
Под Волгоградом мужчина задохнулся от газов своего автоСмотреть фотографии
18:04
Росстат увидел позитив в демографической картине Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:17
Мэрия Волгограда объяснила, куда жаловаться при отсутствии теплаСмотреть фотографии
16:37
В Волгоград из ЛНР привезли на обследование 8-летнего ребенка с ДЦПСмотреть фотографии
16:10
Из Волгоградской области выдворят за границу 72 иностранцаСмотреть фотографии
15:36
«Приходило какое-то отупение»: волгоградки рассказали, как побороли жуткую зависимость от едыСмотреть фотографии
14:54
Семья военного из Волгоградской области признана лучшей в РоссииСмотреть фотографии
14:07
Привокзальную площадь в центре Волгограда закрыли для транспортаСмотреть фотографии
12:38
Собаки покусали ребенка на территории школы в Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:12
В Волгограде таксист распылил баллончик в лицо пассажирке. Возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
11:54
Обнаруженные под Волгоградом сокровища сарматов перевезли в лабораториюСмотреть фотографии
11:12
Компания молодежи попала в ДТП под Волгоградом, есть пострадавшиеСмотреть фотографии
10:43
Здесь барды не поют: набережная имени Высоцкого в Волгограде стала небезопаснойСмотреть фотографии
10:24
Под Волгоградом на час закроют «горбатый» мост через ВДСКСмотреть фотографии
09:50
В Волгограде вспоминают жертв теракта в автобусе в 2013 годуСмотреть фотографии
09:17
Молодой водитель насмерть сбил пешехода в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:52
В Волгоградской области с 23 октября начнут отключать телевидениеСмотреть фотографии
08:24
Желтый уровень погодной опасности ввели в Волгоградской областиСмотреть фотографии
07:56
Волгоградский «Каустик» уволил главного тренера из-за серии пораженийСмотреть фотографии
21:29
Выпавший из окна гостиницы в Волгоградской области мужчина умер в больницеСмотреть фотографии
20:52
В Волгоградской области исчез мужчина с потерей памятиСмотреть фотографии
19:49
Участник СВО сорвал погоны с полицейского в Волгоградской областиСмотреть фотографии
19:25
Снесенная по иску прокурора шашлычная «воскресла» в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:36
Колесо обозрения в Волжском и еще 19 аттракционов выставили на торгиСмотреть фотографии
16:53
Волгоградцы могут столкнуться с проблемами при входе на ГосуслугиСмотреть фотографии
16:43
Столовые волгоградских школ украсили плакатами со словами благодарности поварамСмотреть фотографии
 