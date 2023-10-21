В Волгоградской области из-за выявленных случаев бешенства у животных введен карантин в двух населенных пунктах. Как сообщает V102.RU со ссылкой на соответствующее постановление главы региона, это смертельное вирусное заболевание выявлено на территории Колобовского сельского поселения Ленинского района и в хуторе Чуносовский Кумылженского района.

Во время действия карантина вводится ограничения на перемещение животных, оборот продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок. Проведение ярмарок, выставок также находится под запретом.

Напомним, что бешенство – это одно из наиболее опасных вирусных заболеваний, которое заканчивается, как правило, смертельным исходом. Лечения от бешенства нет. Предотвратить заболевание может только вакцинопрофилактика, но она эффективна, если проведена не позднее 14 дней от момента укуса или ослюнения бешеным животным.

Фото из архива ИА «Высота 102»