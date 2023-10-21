Общество

В Волгоград из ЛНР привезли на обследование 8-летнего ребенка с ДЦП

Общество 21.10.2023 16:37
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21.10.2023 16:37


Восьмилетнего пациента из ЛНР, страдающего тяжелой формой детского церебрального паралича, привезли в Волгоград на специализированное обследование, которое ранее ему было недоступно. Как сообщили V102.RU в облздраве, мальчик последние несколько лет в связи с отсутствием узких специалистов не мог пройти необходимое диспансерное наблюдение.

- В ВОДКБ мальчик прошел полноценное обследование: МРТ головного мозга, ЭЭГ-видеомониторирование, рентгенографию позвоночника, ЭхоКГ, УЗИ органов брюшной полости, лабораторные тесты. По результатам диагностики маленькому пациенту подобрана адекватная противосудорожная терапия, а также терапия по нарушению сердечного ритма, - сообщили в комитете здравоохранения региона.

Уточняется, что ребенок страдает серьезным заболеванием неврологического характера, связанным с повреждением головного мозга с двигательными, речевыми и другими нарушениями.

Теперь рекомендованное лечение он сможет получать дома. Волгоградские врачи планируют наблюдать пациента все необходимое время, пока налаживается медицинская помощь на месте. Для контроля эффективности и корректировки терапии через определенное докторами время мальчик снова приедет в Волгоград.

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