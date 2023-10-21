Общество

Привокзальную площадь в центре Волгограда закрыли для транспорта

Общество 21.10.2023 14:07
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21.10.2023 14:07


Привокзальная площадь в Центральном районе Волгограда, где находится автостоянка, перекрыта для въезда и выезда машин. Об этом ИА «Высота 102» сообщили сегодня, 21 октября, автомобилисты.

- Подъехать к железнодорожному вокзалу теперь проблематично, - констатируют очевидцы. – Въезд перекрыт бетонными блоками и тяжелой техникой. О том, что проезда нет, предупреждают и дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что Привокзальную площадь закроют до 30 октября в связи с проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия. На это время остановки и стоянки здесь не будет. 

В указанный период для волгоградцев и гостей города доступна бесплатная парковка на площади Павших Борцов.

Напомним, что мэрия также информировала об увеличении платных парковочных мест на Привокзальной площади до 228 машин. Сейчас она рассчитана на 138 единиц транспорта. Сделать это планировалось за счет демонтажа старых заграждений на площади перед железнодорожным вокзалом. Выполнить эти работы обещали в октябре текущего года.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

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