Привокзальную площадь Волгограда закроют для машин с 16 октября

В Центральном районе Волгограда на 14 дней закроют Привокзальную площадь. Как сообщает V102.RU, ограничения будут действовать до конца октября.

— В связи с подготовкой и проведением работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия на Привокзальной площади с 16 по 30 октября будет ограничено движение, остановка и стоянка транспортных средств, — пояснили информагентству в мэрии Волгограда.

Уточняется, что в указанный период для волгоградцев и гостей города по-прежнему будет доступна бесплатная парковка на площади Павших Борцов.

Напомним, что власти раскрыли общественникам план по внедрению платных парковок в Волгограде. Первый этап, реализация которого запланирована на 3-4 квартал 2023 года, предусматривает организацию 242 мест для парковки на Привокзальной площади. Также будет закуплено программное обеспечение и установлены четыре камеры для фиксации нарушений.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»