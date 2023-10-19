Движение четырех пригородных поездов изменится 25, 27 и 28 октября из-за планового ремонта ж/путей на узловой станции Колоцкий в Волгоградской области, передает V102.RU со ссылкой на АО «Волгоградтранспригород».

Так, 25 и 27 октября пригородный поезд № 6805, сообщением Волгоград-1 – Арчеда, будет ходить по новому расписанию. Отправление со станции Волгоград-1 будет в 15:24, т.е раньше на 2ч. 37 мин. Соответственно прибытие на станцию Арчеда - в 18.14.

На 27 октября изменится расписание пригородного поезда № 6817, сообщением Арчеда – Алексиково.

Отправление со станции ст. Арчеда в 18.54 (-2ч 15 мин.). Прибытие на ст. Алексиково в 21.33 (-2ч 15 мин.).

Пригородный поезд № 6820, сообщением Алексиково – Урюпино, отправится со ст. Алексиково в 21.47 (-2ч 15 мин., вместо 28/10 в 00.02). Прибытие на ст. Урюпино в 22.31 (-2ч 15 мин.).

На 28 октября изменится расписание пригородного поезда № 6807, сообщением Волгоград-1 – Качалино.

Отправление со ст. Волгоград-1 будет в 07.20 (-5 минут). Прибытие на ст. Качалино в 08.38 (-5 минут).