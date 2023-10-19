Происшествия

«Впечатался в столб»: в Волгограде Mercedes от удара в ДТП выбросило на тротуар

Происшествия 19.10.2023 09:12
0
19.10.2023 09:12


В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, Mercedes вынесло на тротуар. 


— Мы мимо проезжали. На тротуаре стоял кроссовер. Похоже, что от удара в старый Volkswagen его отбросило и он впечатался в столб. Вторая легковушка с развороченной «мордой» оказалась на пешеходном переходе. Ограждение сильно погнули, — рассказали очевидцы. 


По предварительной информации, пострадавших в аварии на пересечении проспекта Металлургов и улицы Петра Гончарова нет. Подробности ДТП уточняются. 


Фото: читатели ИА «Высота 102» 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
19.10.2023 15:39
Происшествия 19.10.2023 15:39
Комментарии

0
Далее
Происшествия
19.10.2023 14:48
Происшествия 19.10.2023 14:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2023 19:00
Происшествия 18.10.2023 19:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2023 12:28
Происшествия 18.10.2023 12:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
18.10.2023 09:49
Происшествия 18.10.2023 09:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2023 20:38
Происшествия 17.10.2023 20:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2023 12:16
Происшествия 17.10.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
17.10.2023 10:22
Происшествия 17.10.2023 10:22
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 18:40
Происшествия 16.10.2023 18:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 17:27
Происшествия 16.10.2023 17:27
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 17:01
Происшествия 16.10.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 15:54
Происшествия 16.10.2023 15:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 11:47
Происшествия 16.10.2023 11:47
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 10:30
Происшествия 16.10.2023 10:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
16.10.2023 09:15
Происшествия 16.10.2023 09:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:39
Волжанин перевел жителям бедного Кот-д'Ивуара 3,7 млн рублейСмотреть фотографии
15:13
Названа компания, взявшая в Волгограде 11,8 млрд за автобусные перевозкиСмотреть фотографии
14:54
Межрайонную прокуратуру в Волгоградской области возглавил прокурор из ВолжскогоСмотреть фотографии
14:48
В Волгограде подозрительный водитель устроил езду по тротуаруСмотреть фотографии
14:01
В Волгограде из Колпинской балки волонтеры и экокот вывезли самосвал мусораСмотреть фотографииCмотреть видео
13:24
Вице-премьер Григоренко проехал первым по обновленной линии СТ в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:39
Эльтонской школе присвоят имя погибшего на СВО Каната МукатоваСмотреть фотографии
12:24
Под Волгоградом ввели карантин и изымают свиней из-за вспышки АЧССмотреть фотографии
12:03
В Волгоградской области прощаются с погибшим на Украине гранатометчикомСмотреть фотографии
11:13
В Волгоградской области стали «золотыми» яйца и помидоры с огурцамиСмотреть фотографии
10:48
Билайн бизнес добавит к звонкам «Этикетку»Смотреть фотографии
10:43
Суд признал 85-летнюю волгоградку жителем осажденного СталинградаСмотреть фотографии
10:35
Вице-премьер Дмитрий Григоренко находится с рабочим визитом в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:12
ФСБ взяла под наблюдение волгоградцев после попыток изменить РодинеСмотреть фотографии
10:06
В аэропорту Волгограда проверили на инфекции 278 самолетов из шести странСмотреть фотографии
09:38
А вы видели? В Волгоградской области упали цены на дизтопливо и бензинСмотреть фотографии
09:17
Археологи завершили раскопки кургана с сокровищами сарматов на ВТЗСмотреть фотографии
09:12
«Впечатался в столб»: в Волгограде Mercedes от удара в ДТП выбросило на тротуарСмотреть фотографии
21:30
В Волгоградской области обещают резкое похолодание и дождиСмотреть фотографии
20:44
Волгоградский «Каустик» остался без виктории после матча с «Виктором»Смотреть фотографии
20:39
На Украине погиб мобилизованный врач-кардиолог из ВолжскогоСмотреть фотографии
19:22
Волгоградцам зимой в ЦПКиО обещают в три раза больше удовольствийСмотреть фотографии
19:00
Волгоградец отобрал у 83-летнего старика в подъезде последние деньгиСмотреть фотографии
18:33
«Динамо-Синара» 19 октября проведет восьмой матч в МайкопеСмотреть фотографии
18:14
Волгоградцам подарят новую аллею, если соберут 100 тонн макулатурыСмотреть фотографии
17:50
Какие льготы и выплаты положены мобилизованным, контрактникам и добровольцам СВОСмотреть фотографии
16:44
Ремонтные бригады Концессий в Волгограде усилили новыми экскаваторамиСмотреть фотографии
16:00
Волгоградцев предупредили об овощах с нитратами от предприятия-«призрака»Смотреть фотографии
15:04
Линию СТ в Волгограде готовят к открытию ударными темпами – фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:39
Волгоградский «Ротор» вылетел из Кубка РоссииСмотреть фотографии
 