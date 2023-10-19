«Впечатался в столб»: в Волгограде Mercedes от удара в ДТП выбросило на тротуар

В Краснооктябрьском районе Волгограда произошло ДТП с двумя легковыми автомобилями. Как сообщает V102.RU со ссылкой на очевидцев, Mercedes вынесло на тротуар.





— Мы мимо проезжали. На тротуаре стоял кроссовер. Похоже, что от удара в старый Volkswagen его отбросило и он впечатался в столб. Вторая легковушка с развороченной «мордой» оказалась на пешеходном переходе. Ограждение сильно погнули, — рассказали очевидцы.





По предварительной информации, пострадавших в аварии на пересечении проспекта Металлургов и улицы Петра Гончарова нет. Подробности ДТП уточняются.





Фото: читатели ИА «Высота 102»