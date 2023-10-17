МЧС объявило предупреждение из-за штормового ветра в Волгоградской области





В Волгоградской области до конца дня 17 октября ожидается штормовой ветер с порывами до 22 метров в секунду. В связи с неблагоприятными погодными условиями ГУ МЧС России по региону выпустило предупреждение.

– Днем и с сохранением до конца суток 17 октября на территории Волгоградской области и в Волгограде ожидается усиление западного, северо-западного ветра порывами до 17-22м/с., – сообщили утром во вторник в главном управлении МЧС по региону.

Сотрудники ведомства убедительно просят волгоградцев позаботиться о своей безопасности, не оставлять автомобили под деревьями или неустойчивыми конструкциями. Кроме того, при штормовом ветре следует строго соблюдать требования пожарной безопасности – не разжигать костры, не жечь траву и мусор.

– Не бросайте незатушенные окурки и спички, помните, что именно такая халатность чаще всего становится причиной бесконтрольного разгула огненной стихии, – напоминают в главке МЧС.

В случае пожара звонить необходимо по номеру 101 или по единому телефону вызова экстренных служб 112.