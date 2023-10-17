В Волгограде стали выявлять больше случаев рака груди у женщин

В Волгоградской области в 2022 году от рака молочной железы скончались 354 женщины. В 2021 году из жизни ушли по этой причине 360 жительниц региона. Такие данные, сообщает V102.RU, опубликовало региональное управление Роспотребнадзора. В Волгоградской области в 2021 году было впервые выявлено 1355 случаев рака молочной железы; в 2022 году — 1247 случаев.



Рак молочной железы – одно из самых распространенных онкологических заболеваний, регистрируемых среди женщин. По данным ВОЗ, ежегодно в мире выявляется около 2,3 млн. случаев этого заболевания и регистрируется более 600 тыс. смертей. Сейчас рак молочной железы занимает в России 1-ое место среди онкологических заболеваний у женщин, так же как и в мире. Прирост заболеваемости раком молочной железы в России достиг 18% за десять лет.

Но есть и тенденция к снижению смертности от болезни в последние десятилетие — более, чем на 10%. По данным Российского онкологического научного центра им. Н. Н. Блохина, ежегодно в России выявляется около 60-70 тыс. случаев рака груди, что составляет примерно пятую часть от всех опухолей у женщин (более 22%). Около 40% случаев рака груди диагностируется на поздних стадиях. Ежегодно от этого вида онкологии умирает 20-22 тыс. россиянок.



Эффективность излечения рака молочной железы зависит от стадии. Рак, который удалось выявить на ранней стадии, в 90-95% случаев поддается лечению. На сегодня единственный надежный способ борьбы против рака молочной железы – превентивная диагностика (на доклинической стадии).