Под Волгоградом 14 октября проходит чемпионат по сбору грибов

- «Командное первенство» - для групп из 4-х человек;
- «Личное первенство» - все желающие жители Волгоградской области;
- «За улучшение экологии лесного массива» - за сбор мусора в лесу.
- «Гриб-великан» - самый большой гриб.
Ранее чемпионат планировали провести 7 октября, однако из-за засушливой погоды его перенесли на более поздний срок.
Напомним, в 2018 году в командном первенстве «Грибного охотника» победила команда, в которой были сотрудники ИА «Высота 102» и комитета финансов Волгоградской области. Победители набрали больше всех грибов – 15 килограммов.