Общество

Под Волгоградом 14 октября проходит чемпионат по сбору грибов

Общество 14.10.2023 12:39
0
14.10.2023 12:39


В природном парке «Цимлянские пески» в Чернышковском районе сегодня, 14 октября, проходит  XIII открытый чемпионат Волгоградской области по сбору грибов «Грибной охотник». Как сообщили V102.RU в парке,
Участники чемпионата собрались по традиции в селе Тормосино, а затем выехали в лесной массив, где и проходят соревнования.  Чемпионат проводится  по 4 номинациям:
- «Командное первенство» - для групп  из 4-х человек;
- «Личное первенство» - все желающие жители Волгоградской области;
- «За улучшение экологии лесного массива» - за сбор мусора в лесу.
- «Гриб-великан» - самый большой гриб.
Ранее чемпионат планировали провести 7 октября, однако из-за засушливой погоды его перенесли на более поздний срок.
Напомним, в 2018 году в командном первенстве «Грибного охотника» победила команда, в которой были сотрудники ИА «Высота 102» и комитета финансов Волгоградской области. Победители набрали больше всех грибов – 15 килограммов.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
14.10.2023 12:09
Общество 14.10.2023 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 11:33
Общество 14.10.2023 11:33
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 10:13
Общество 14.10.2023 10:13
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 09:30
Общество 14.10.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 09:29
Общество 14.10.2023 09:29
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 09:11
Общество 14.10.2023 09:11
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 08:18
Общество 14.10.2023 08:18
Комментарии

0
Далее
Общество
14.10.2023 07:49
Общество 14.10.2023 07:49
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2023 21:50
Общество 13.10.2023 21:50
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2023 20:32
Общество 13.10.2023 20:32
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2023 18:56
Общество 13.10.2023 18:56
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2023 17:43
Общество 13.10.2023 17:43
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2023 16:03
Общество 13.10.2023 16:03
Комментарии

0
Далее
Общество
13.10.2023 14:07
Общество 13.10.2023 14:07
Комментарии 0

0
Далее
Общество
13.10.2023 11:43
Общество 13.10.2023 11:43
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:49
Лучший тренер России по баскетболу проведет мастер-класс в ВолжскомСмотреть фотографии
12:39
Под Волгоградом 14 октября проходит чемпионат по сбору грибовСмотреть фотографии
12:09
«Мешали работать и жить»: РКН запретил «Ситиматик-Волгоград» названивать должникуСмотреть фотографии
11:33
Аэропорт Волгограда и Палласовский район закроют для граждан УкраиныСмотреть фотографии
10:13
Под Волгоградом «ВАЗ-2112» врезался в столб у заправкиСмотреть фотографии
09:30
По-деловому, с собакой и в поле: Андрей Бочаров отмечает день рожденияСмотреть фотографииCмотреть видео
09:29
В Волгограде обсудили безопасность в связи с событиями в ИзраилеСмотреть фотографии
09:11
Самым пожилым отцом в Волгоградской области стал 71-летний мужчинаСмотреть фотографии
08:18
В Волгоградской области создали совет по улучшению качества жизниСмотреть фотографии
07:49
Дополнительную электричку назначили из Волгограда в ВолжскийСмотреть фотографии
07:35
Выходные в Волгоградской области будут теплыми и солнечнымиСмотреть фотографии
21:50
В ЦПКиО Волгограда отметили пятницу 13-е огненным шоу — фоторепортаж «Высоты 102»Смотреть фотографии
20:32
Привокзальную площадь Волгограда закроют для машин с 16 октябряСмотреть фотографии
19:50
СК в Волжском заставил бизнесмена выплатить работягам более миллиона рублейСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде запустили 92 котельные. Ждите первое теплоСмотреть фотографии
18:35
«Что вы меня тормозите?»: Арсен Мелконян рассказал об угрозах судье, своем прошлом и возвращении на СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
17:43
Тотальные проверки водителей начались в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:03
В Волгоградской области с 1 января повысят плату за капремонтСмотреть фотографии
15:34
Судья заявила самоотвод по делу Арсена Мелконяна в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:14
Признал вину и извинился. Поджигателю Корана Журавелю продлили срок содержания в СИЗОСмотреть фотографии
14:07
Евгения Панова победила в международной премии «Талантливая женщина в добывающей отрасли»Смотреть фотографии
13:38
Плавающего дрона-эколога испытывают на реках Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:55
Адвокат сжегшего Коран в Волгограде Никиты Журавеля выступила против судьиСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде подросток обстрелял трамвай и скрылся на легковушкеСмотреть фотографии
11:43
Началась регистрация участников пятого сезона конкурса «Лига управленцев»Смотреть фотографии
10:25
Нефтебазу обязали выплатить 9 млн рублей за отравленную почву под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:21
Бастрыкин или чудо? Мешавшее инвалиду дерево в Волгограде срубили спустя четыре годаСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде выделили деньги на уборку 13 свалокСмотреть фотографии
09:31
Волгоградцам рассказали, что ждать от погоды на выходныхСмотреть фотографии
09:08
Новую цифровую технологию внедрили на заводе в ВолгоградеСмотреть фотографии
 