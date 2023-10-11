Происшествия

Под Волгоградом задержали рецидивиста за торговлю ружьями

Происшествия 11.10.2023 15:00
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11.10.2023 15:00


Полицейские задержали в Волгоградской области 51-летнего местного жителя, который подозревается в незаконном сбыте оружия. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, установлено, что в июне текущего года он продал 33-летнему жителю Городищенского района два незарегистрированных охотничьих гладкоствольных ружья 16 калибра. Еще один местный житель купил у него 15 патронов 20 калибра.

Задержанный - ранее судимый житель одного из сел Городищенского района. Он сознался в содеянном и пояснил, что ружья и патроны нашел на свалке и решил их реализовать. Полученные деньги потратил на личные нужды.

Согласно экспертному заключению, ружья пригодны для производства выстрелов, как и изготовленные промышленным способом патроны. 

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 7 ст. 222 УК РФ (Незаконный сбыт гражданского огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия и патронов к нему). Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы.

В отношении покупателей оружия и патронов проводится проверка. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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