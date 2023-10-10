Общество

«Не дожил день до 26-летия»: в Волгоградской области простятся с погибшим на Украине кадровым офицером

Общество 10.10.2023 18:52
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10.10.2023 18:52


В ходе специальной военной операции погиб старший лейтенант Александр Шевченко. Как сообщает V102.RU, кадрового офицера проводят в последний путь в Новоаннинском районе Волгоградской области. 

— Александр Максимович 3 октября 2023 года героически погиб в зоне специальной военной операции, — сообщили информагентству  в администрации района. — С первого дня СВО офицер находился на линии фронта. В 2022 году ему присвоено звание старшего лейтенанта. Награжден медалями «За отвагу» и «За боевые отличия». Александр Шевченко не дожил до своего 26–летия всего один день.

Уточняется, что будущий военный родился в Ярославле. Окончил Знаменскую школу в Астраханской области. В 2015 году поступил в Михайловскую артиллерийскую академию в Санкт-Петербурге. По распределению попал служить в 136-ю гвардейскую бригаду в городе Буйнакск Республики Дагестан. В подчинении у лейтенанта находился взвод управления. 

Известно, что прощание с Александром состоится завтра, 11 октября, в поселке Тростянском. Отпевание пройдет в 11.00 по адресу: переулок Почтовый, 5/1. Прощальная церемония запланирована на 12.00 у здания администрации.

— У Александра остались жена и двухлетний сын. Супруга его родом из Тростянки. Поэтому здесь и будут хоронить. Отец и мать у него — военные. Последний раз я с ним общался, когда он приезжал в отпуск этим летом. Как раз он только медаль «За отвагу» получил. В зоне спецоперации командовал артиллерийским взводом, — рассказал журналистам «Высоты 102» глава Тростянского сельского поселения Александр Анисов. 

Фото и коллаж: администрация Новоаннинского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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