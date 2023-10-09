Бойцам волгоградского СОБР «Вектор» вручили госнаграды

В Волгограде вручили государственные награды четверым сотрудникам СОБР «Вектор», которые отличились в ходе специальной военной операции. Как сообщили V102.RU в Управлении Росгвардии по Волгоградской области, указом президента за мужество, отвагу и самоотверженность они награждены медалью «За отличие в охране общественного порядка».

Торжественное мероприятие прошло в честь 31-летия со дня создания специальных отрядов быстрого реагирования России. Бойцам подразделения также вручили благодарственные грамоты и ценные подарки.

- Начальник Управления Росгвардии по Волгоградской области генерал-майор полиции Юрий Тупиков поздравил офицеров СОБР «Вектор» с памятной датой и пожелал росгвардейцам крепкого здоровья, выдержки, и отваги при выполнении задач, - рассказали в пресс-службе управления.

СОБР «Вектор» Росгвардии выполняет особые задачи: задержание вооруженных преступников, нейтрализация участников бандформирований, содействие сотрудникам полиции в пресечении противоправной деятельности в экономической и социальных сферах жизни общества.

Фото: управление Росгвардии по Волгоградской области