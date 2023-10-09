Волгоградцы высказались за большие штрафы за нетрезвых самокатчиков

Напомним, Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 71% волгоградцев поддерживают инициативу. Против высказался каждый девятый (11%).
Общество 09.10.2023 08:00
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09.10.2023 08:00
Большинство волгоградцев — за высокие штрафы для нетрезвых самокатчиков и велосипедистов. Таковы результаты опроса, проведенного SuperJob, сообщает V102.RU.
Напомним, Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 71% волгоградцев поддерживают инициативу. Против высказался каждый девятый (11%).
Напомним, Совет Федерации разработал законопроект, согласно которому за езду на средствах индивидуальной мобильности в нетрезвом состоянии будут наказывать штрафами от 20 до 30 тысяч рублей. 71% волгоградцев поддерживают инициативу. Против высказался каждый девятый (11%).
Наиболее активно поддерживают штрафные санкции для нетрезвых владельцев и арендаторов СИМ женщины: 76% против 66% среди мужчин.
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