В центре Волгограда под окнами семиэтажки нашли тело мужчины

Происшествия 07.10.2023 08:41
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07.10.2023 08:41
В Волгограде обнаружено тело мужчины под окнами жилого дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне, 6 октября.- Погибшего нашли около семиэтажного дома №22а по проспекту Ленина, обстоятельства его гибели выясняются, - пояснили в экстренных службах.
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Происшествия 07.10.2023 09:23
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Происшествия 07.10.2023 07:10
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Жители Саратова и ЯНАО пострадали в ДТП на трассе в Волгоградской области06.10.2023 16:45
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Происшествия 05.10.2023 21:52
В Волжском на ходу загорелся трамвай №4а05.10.2023 19:56
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Четыре человека погибли в ДТП в Городищенском районе Волгоградской области05.10.2023 16:20
Происшествия 05.10.2023 16:20
Мэрию и думу Волжского эвакуировали из-за угрозы взрыва05.10.2023 13:57
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