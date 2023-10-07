Происшествия

В центре Волгограда под окнами семиэтажки нашли тело мужчины

Происшествия 07.10.2023 08:41
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07.10.2023 08:41


В Волгограде обнаружено тело мужчины под окнами жилого дома. Как сообщает V102.RU со ссылкой на экстренные службы, происшествие случилось накануне, 6 октября.
- Погибшего нашли около семиэтажного дома №22а по проспекту Ленина, обстоятельства его гибели выясняются, - пояснили в экстренных службах.


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