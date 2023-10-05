«Лишней безопасности не бывает»: эксперты оценили учения по ГО в Волгограде и решения Бочарова

В Волгограде 3 октября состоялись масштабные учения по гражданской обороне. Как сообщало ИА «Высота 102», в мероприятиях, проходивших в том числе и в волгоградской подземке, принимали участие губернатор Андрей Бочаров. По итогу дня, напомним, глава региона призвал жителей быть готовыми к осложнению обстановки в стране и позаботиться о своей безопасности. Особым поручением Андрея Бочарова стало проведение дополнительных учений для руководителей органов местного самоуправления, а также подготовка и реализация плана проведения таких муниципальных тренировок. По словам главы Волгоградской области, на руководителях муниципалитетов лежит персональная ответственность за защиту населения от угроз.

Федеральное издание «Клуб регионов» попросило дать оценку прошедшим в Волгоградской области учениям по ГО, а также в этой связи – персонально Андрею Бочарову как главе субъекта РФ.

Так, подполковник запаса, президент Союза «Офицеры Группы «Альфа» Алексей Филатов, комментируя заданную тему, обращает внимание на то, что целью прошедших учений было, прежде всего, выявление слабых мест и определение направления будущей работы.

– И то, что губернатор Бочаров сразу это увидел и среагировал – это правильно. Так и должно быть, – уверен Филатов. – Это не должно быть для галочки, потому что мы говорим о серьезных мероприятиях.

Также, считает Филатов, такие учения готовят население к адекватным действиям в случае ЧС и способны предотвратить происшествия подобные тем, что имели место в Ульяновске, где во время пожарной тревоги трое учеников выпрыгнули в панике из окон.

– Безопасность лишней не бывает, – говорит эксперт. – Мы видим вполне определенные риторику и действия в отношении России. Существует теоретическая вероятность, что придется проводить уже не учения, а действия в рамках боевых действий. И лучше лишний раз убедиться, что мы ко всему готовы, чем надеяться, что кто-то придет и всё за нас сделает.

Тяжело в учении, легко в бою. Такой позиции придерживается и заслуженный спасатель России, член общественной палаты Московской области Сергей Щетинин:

– Дополнительное внимание к безопасности людей всегда дает положительные результаты. Безопасности не бывает достаточно. Лишние занятия, дополнительные финансовые резервы идут только на пользу. Надо понимать, что каждый раз, когда вам говорят, как правильно оказывать ту же первую помощь, и вы это слушаете, но ничего не делаете, вы не сможете оказать ее правильно, если, не дай Бог, вам вдруг понадобится оказать такую помощь своим близким. И кто в этой ситуации будет виноват? Руководство, которое вам об этом постоянно говорило, или вы – человек, который только слушал, но ничего не делал? Всё это работает в комплексе: чем больше говорят, чем больше дают возможности для отработки таких действий, чем выше ваша собственная гражданская сознательность – тем выше результат, тем больше спасенных жизней.

Щетинин также высказал убеждение, что система подготовки населения к ЧС должна включать все возрасты – от детсадовцев до пенсионеров.

– И эта система есть, она работает, но предела совершенству нет, – говорит он.

В целом, эксперты сходятся во мнении, что инициатива Бочарова проводить учения на муниципальном уровне и тренировать чиновников всех уровней является правильным направлением в строительстве региональной системы готовности к ЧС. Напомним, что в волгоградской подземке 3 октября побывали главы всех муниципальных районов Волгоградской области (некоторые из них, вполне вероятно, что впервые), а также руководители городов и заместители Андрея Бочарова.