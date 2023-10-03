Губернатор Волгоградской области провел совещание, на котором подвел итоги масштабных учений по гражданской обороне. По словам Андрея Бочаров, все задачи единой Всероссийской штабной тренировки отработаны в полном объеме. Глава региона отдельно подчеркнул значимость таких учений в условиях продвижения НАТО на восток.

– Об этом не говорит, а, буквально, кричит общая обстановка, складывающаяся в отношении нашей страны со стороны ряда зарубежных государств, выбравших путь конфронтации с Россией. И не замечать этого нельзя. Надо быть готовыми к работе в условиях серьезного осложнения обстановки, — сказал Бочаров.

Защиту населения от различных угроз губернатор Волгоградской области назвал приоритетом для всех органов местного самоуправления.

– Задачи, поставленные нашим Президентом, Верховным Главнокомандующим Владимиром Владимировичем Путиным будут выполнены в полном объеме. Это тоже ни у кого не вызывает сомнений. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что так называемые руководители «коллективного Запада» хорошо понимают, что нас победить невозможно. Но своими заявлениями и действиями провоцируют напряжение и в полном объеме, даже опираясь на данные, представленные широкой общественности, готовятся нанести максимальный ущерб нашей стране. Уважаемые товарищи, мы с вами должны это хорошо понимать. И выражение «Хочешь мира – готовься к войне» является как никогда актуальным, — сказал губернатор.

В ходе учений 3 октября, по информации администрации Волгоградской области, в регионе отработали оперативное развертывание сил и средств гражданской обороны, взаимодействие основных звеньев, проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ.

– Учения подтвердили, что действия органов управления, сил и средств гражданской обороны, их взаимодействие в целом отвечают текущей обстановке и выполнению комплекса актуальных задач по защите населения и территории Волгоградской области от ЧС, – резюмировали в обладмине.

Органами исполнительной власти Волгоградской области и профильным службам по поручению Андрея Бочарова предстоит представить предложения по совершенствованию системы управления гражданской обороной в областном центре и в целом в регионе.