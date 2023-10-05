«Контроль или удобство?»: волгоградцы увидели свои купленные ж/д билеты на «Госуслугах»

Портал «Госуслуг» в автоматическом порядке стал подгружать все купленные по российскому паспорту железнодорожные билеты в личных кабинетах пользователей.

– С удивлением обнаружила, что моя покупка ж/д билетов теперь автоматом фиксируется на портале «Госуслуг». Раньше такого не было. Свое согласие на это я не давала, поэтому, как понимаю, это все делается теперь в обязательном порядке. Еще не разобралась, но судя по всему, отключить это невозможно, – рассказала V102.RU читательница информагентства.

По словам волгоградки, на сайте РЖД, где она покупала билеты, также не было никакой информации о том, что ее покупка автоматически появится на «Госуслугах».

– Насколько я понимаю, покупка билетов, куда угодно, не является госуслугой. Вряд ли это сделано для удобства, так как с этим совершенно нормально справлялось приложение РЖД. Скорее всего, это сделано для какого-то контроля, - рассуждает волгоградка.

Отметим, что «Госуслуги» стали показывать железнодорожные билеты в личных кабинетах пользователей летом этого года.

– Не важно каким способом куплен билет – в кассе или онлайн, он появится автоматически, если билет оформлен по паспорту РФ. Теперь не нужно запоминать номер поезда или вагона - ж/д билеты на Госуслугах всегда под рукой, – говорится в описании к обновлению приложения, которое вышло два месяца назад.

