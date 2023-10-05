В Прудбое Волгоградской области обнаружили бешенство

В двух населенных пунктах в связи с обнаружением бешенства проводится вакцинация всех домашних питомцев и скотины.
Общество 05.10.2023 10:24
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05.10.2023 10:24
В двух населенных пунктах в связи с обнаружением бешенства проводится вакцинация всех домашних питомцев и скотины.
Ограничительные мероприятия в рамках объявленного карантина по бешенству проводятся в двух населенных пунктах Волгоградской области. Опасная инфекция зафиксирована на территориях села Усть-Грязнуха Камышинского района и поселка Прудбой Калачевского района. Как пояснили V102.RU в комитете ветеринарии Волгоградской области, в Камышинском районе бешенство было обнаружено у домашней собаки. Питомец неожиданно стал агрессивным и разорвал кошку. Хозяева заподозрили неладное и не зря – у собаки обнаружили смертельный вирус.В селе Усть-Грязнуха бешенством заболел теленок. Скорее всего, его покусало больное бешенством дикое животное.
В двух населенных пунктах в связи с обнаружением бешенства проводится вакцинация всех домашних питомцев и скотины.
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