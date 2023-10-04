В Волгограде объявлен аукцион на капитальный ремонт восьми дорожных объектов. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, начальная цена контракта составила около 353 миллионов рублей.
Планируется отремонтировать:
– Центральный район
- ул. им. Рокоссовского от ул. им. Ткачева до Мамаева кургана в Центральном районе,
- ул. им. маршала Чуйкова (от ул. им. Наумова до ул. Пражской) в Центральном районе,
- на повороте на ул. 7-й Гвардейской,
- ул. Мира от ул. Краснознаменской до пл. Павших Борцов (выборочно),
- ул. КИМ от ул.им. Циолковского до ул. Пугачевской с восстановлением покрытия из брусчатки (выборочно),
- ул. Грушевская с устройством тротуара.
- ул. им. Карла Либкнехта с ремонтом тротуара.
- ул. им. Моцарта (от ул. 40 лет ВЛКСМ до дороги северо-восточнее Лукойл).