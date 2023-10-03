В Котельниково готовятся изучать степные пейзажи

Общество 03.10.2023 15:04
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03.10.2023 15:04
Современная благоустроенная территория для семейного досуга появится совсем скоро в Котельниково Волгоградской области. Все это станет возможным после завершения строительства первой очереди парка «Аксайская Дубрава» в жилом районе «Дубовая роща».
Первая очередь парка – это дорожки для пеших и велопрогулок, а также необычная единственная в городе смотровая вышка, с которой можно увидеть не только восточную часть города, но и степные пейзажи за городской чертой. Кроме того, в числе первой очереди будут сданы спортивная площадка, сектор лекториев и главная сцена парка, построенная в виде амфитеатра.
Сердцем паркового пространства станет мемориальная зона, посвященная подвигам поколений Котельниковской земли героев – воинам-защитникам Отечества в годы Великой Отечественной войны, исторической памяти ярких представителей казачества.
Строительство парка «Аксайская Дубрава» осуществляется в рамках проекта развития бренда территории «Котельниково – земля героев» на средства федерального бюджета, полученные благодаря победе заявок на создание I и II очередей парка «Аксайская Дубрава», разработанных при содействии предприятия ЕвроХим-ВолгаКалий, во «Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах» в 2022 и в 2023 годах.
Главная идея этого проекта – создание уникального эко-парка, показывающего красоту и аутентичность степного ландшафта, самобытность города Котельниково, окружающей его природы, культуры и образа жизни горожан. Поэтому структура парка распланирована как современное и благоустроенное общественное пространство, отражающее важнейшие моменты истории, преемственность поколений «Котельниково – земли героев», многообразие патриотических, трудовых, творческих достижений жителей Котельниковского района.
Торжественная церемония открытия первой очереди «Аксайской Дубравы» запланирована в конце ноября 2023 года. Сейчас подрядная организация готова приступить к разработке проектно-сметную документацию для строительства второй очереди. В общей сложности на реализацию этого общественно важного проекта при содействии и финансовом участии ЕвроХим-ВолгаКалия привлечено 24 млн. рублей и 177 млн.рублей из федерального бюджета.
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