На Второй продольной Волгограда «Лада» подбила японский внедорожник

В Волгограде камеры дорожного наблюдения зафиксировали аварию на Второй продольной магистрали из-за непредусмотрительного водителя. Управляя «Ладой Ларгус», 53-летний мужчина протаранил японский внедорожник Toyota Land Cruiser, припаркованный у обочины.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, дорожно-транспортное происшествие в Ворошиловском районе произошло 2 октября вечером.

– По предварительным данным, в 20.15 водитель «Лады Ларгус» напротив д №110 по ул. Череповецкой при перестроении не уступил дорогу и совершил столкновение с автомобилем Toyota Land Cruiser 200, – сообщают в пресс-службе глава полиции. – В результате ДТП 19-летняя пассажирка автомобиля «Лада Ларгус» доставлена в больницу.

На опубликованных полицейскими кадрах видно, как водитель отечественной легковушки, перестраиваясь из крайнего левого ряда, таранит припаркованную у обочины иномарку. По счастливой случайности водитель маршрутного такси, следовавшего в попутном направлении, успел вовремя затормозить и избежал столкновения.

Фото, видео: ГУ МВД России по Волгоградской области