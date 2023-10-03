Самосвал в ночи переехал женщину у зернохранилища в Волгоградской области

В Волгоградской области 46-летняя женщина погибла под колесами самосвала на территории зернохранилища. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло накануне в 22:20 в хуторе Кругловка Нехаевского района.

По предварительной информации, 57-летний водитель самосвала при выезде задним ходом с платформы весов на территории механизированного тока наехал на 46-летнюю женщину. Она проходила сзади грузовика.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

Фото из архива ИА «Высота 102»