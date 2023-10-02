В Волгоградской области простились с судьей в отставке Лидией Порсевой

Сегодня, 2 октября, в городе Котово Волгоградской области похоронили судью в отставке Лидию Порсеву, которая скончалась на 75 году жизни. Как сообщили V102.RU в районном суде, свою трудовую деятельность Лидия Тимофеевна прекратила 31 мая 2005 года в связи с истечением срока полномочий. С 2005 года – она судья в отставке.

Во время работы в Котовском районном суде она рассматривала как уголовные, так и гражданские дела различной категории сложности.

Она прошла насыщенный трудовой путь от должности машиниста на Саратовском хлебозаводе №2 до судьи. После окончания Саратовского юридического института им. Д.И.Курского Лидия Порсева работала в прокуратуре Удмуртской АССР, дослужившись до прокурора следственного отдела и звания «юрист 1 класса».

В Котово семья переехала в 1990 году, где Лидия Тимофеевна работала по юридическим специальностям в Котовском «Райпотребсоюзе», муниципальном предприятии «Служба заказчика» и администрации Котовского района.

В штат Котовского районного суда она была зачислена на основании указа президента РФ в марте 2001 года. Котовский районный суд Волгоградской области выражает глубокие и искренние соболезнования семье и близким Лидии Порсевой.

Фото: Котовского районного суда