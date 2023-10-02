



Усиление ветра до 20 метров в секунду прогнозируют сотрудники ЦГМС в Волгоградской области на вторник, 3 октября. По информации синоптиков, в отдельных районах региона, кроме того, прогремят грозы.

– Местами в Волгоградской области 3 октября возможны кратковременные дожди, грозы. При грозах возможно шквалистое усиление ветра 15-20 м/с, – говорится в краткосрочном прогнозе волгоградских синоптиков.

Днем температура воздуха в Волгоградской области составит максимум +21 градус, местами ожидается не более +16 градусов.

Добавим, что в областном центре 3 октября существенных осадков не ожидается. Днем в Волгограде во вторник до +20 градусов.