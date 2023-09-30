Вероятный прогноз температурного режима в России на предстоящий отопительный период опубликовал Гидрометцентр РФ. Как сообщает V102.RU со ссылкой на карты прогнозов, в целом в Волгограде температурные значения будут в норме, кроме одного месяца – февраля 2024 года.

Прогнозные значения показывают, что средняя месячная температура воздуха в этом месяце будет ниже нормы. В прогнозе поясняется, что вероятность осуществления этой градации не менее 60%.

Температуры в ноябре и декабре в волгоградском регионе ожидаются около нормы.

Отметим, что в настоящее время в Волгограде продолжается «бабье лето».

Фото из архива ИА «Высота 102»