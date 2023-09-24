Чтоб оно за мною мчалось: в Волгоградской области бабье лето продлится еще две недели





В Волгоградской области ясная солнечная погода задержится еще на две недели. Как сообщает V102.RU cо ссылкой на Гидрометцентр РФ, сейчас такую погоду определяет мощный антициклон, который принес солнце и тепло в средней полосе Европейской части и в Поволжье. На юге Европейской территории он прогнал и осадки.



В Волгоградской области до начала октября будет царить настоящее бабье лето, обещают другие погодные сервисы. Температура понизится лишь в первые дни второго осеннего месяца – сначала до +22, а потом похолодает еще на несколько градусов. Но по-прежнему в регионе будет ясно и солнечно. Осенние дожди зарядят только во второй декаде октября.