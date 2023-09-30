Лук, чеснок и витамины добавили в рацион солдат в Волгоградской области

В целях борьбы с сезонными ОРВИ в Волгоградской области рацион военнослужащих усилили витаминами, чесноком и луком, передает V102.RU. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в осенне-зимний период в казарменных помещениях также установлены ионизаторы, которые очищают и дезинфицируют воздух. Помещения казарм регулярно проветриваются.

Кроме того, военнослужащие мотострелкового соединения проходят плановую сезонную вакцинацию в рамках углубленного медицинского обследования. Состояние здоровья мотострелков проверяется утром и вечером.

Фото из архива ИА «Высота 102»