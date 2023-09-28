На Украине погиб кадровый военный из Волгоградской области

В ходе специальной военной операции погиб кадровый офицер из Волгоградской области. Как сообщает V102.RU, при выполнении боевой задачи погиб Даниил Калинкин.
— Лейтенант Калинкин служил командиром взвода, как кадровый офицер участвовал в спецоперации, — сообщили информагентству в администрации Новоаннинского района.
Уточняется, что военнослужащий погиб 26 сентября 2023 года. Известно, что наш земляк окончил Рязанское воздушно-десантное командное училище.
Фото и коллаж: администрация Новоаннинского района, Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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