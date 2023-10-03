Журналисты «Высоты 102» в Волгограде спустились в укрытие от ядерного удара

В Волгоградской области сегодня, 3 октября, проходит штабная тренировка по гражданской обороне. Подобные мероприятия запланированы во всех регионах России. Пристальное внимание уделяется защитным сооружениям, которые призваны защитить население в случае ЧС или ракетной атаки, в том числе укрытиям в медицинских учреждениях.

Журналисты «Высоты 102» побывали в одном из сооружений на базе больницы скорой помощи, которое позволяет защитить пациентов, в том числе обездвиженных, а также медработников. Главврач медучреждения Наталья Панина рассказала историю создания защитного объекта от времен СССР до настоящего времени.





Заглубленное укрытие представляет собой сеть подземных переходов и помещений. После сигнала «Воздушная тревога» сюда в случае угрозы спустят на лифте больных, детей, рожениц и действующую смену сотрудников больницы. В помещении предусмотрено 102 койко-места и 218 сидячих мест. Система вентиляции рассчитана на 800 человек.









Внутри можно автономно находиться около 12 часов. В укрытии предусмотрены независимые источники питания, аварийные запасы воды, наличие душевых и туалетных комнат, отопительных приборов и беспроводной связи, автоматическая пожарная сигнализация, а также система оповещения и управления эвакуацией.









— С конца 2022 года мы приступили к созданию таких убежищ во всех лечебных учреждениях Волгоградской области. В первую очередь они предназначены от оружия осколочно-фугасного действия, но данное укрытие по своим характеристикам еще строилось в советское время и соответственно они могут выдерживать воздействие ядерного оружия и здесь установлена фильтро-вентиляционная установка, чтобы укрытие могло работать в режиме противорадиационного укрытия, — отметил врио заместителя начальника ГУ МЧС России по Волгоградской области по ГО и ЗН Вадим Катаев.









Напомним, что уже завтра, 4 октября, В Волгоградской области прозвучит тревожная сирена. Это связано с проверкой готовности к работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения в случае возникновения ЧС.

























Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

Видео: Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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