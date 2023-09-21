В Волгоградской области 4 октября прозвучит тревожная сирена

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о закупке на оказание услуг по обновлению комплексной системы оповещения в Волгограде. Подрядчик за 167,5 миллиона рублей должен будет синхронизировать оборудование с региональной системой оповещения, а также установить его на 114 объектах – в школах, детских садах, больницах, вузах и колледжах.
Общество 21.09.2023 08:00
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21.09.2023 08:00
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о закупке на оказание услуг по обновлению комплексной системы оповещения в Волгограде. Подрядчик за 167,5 миллиона рублей должен будет синхронизировать оборудование с региональной системой оповещения, а также установить его на 114 объектах – в школах, детских садах, больницах, вузах и колледжах.
В Волгоградской области проведут проверку готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Волгоградской области. Тревога будет учебной, пояснили V102.RU в комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области. Подобные проверки проводятся два раза в год.Это позволит проверить готовность к работе региональной автоматизированной системы централизованного оповещения и информирования населения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, прокомментировали в ведомстве.
Ранее, напомним, V102.RU сообщало о закупке на оказание услуг по обновлению комплексной системы оповещения в Волгограде. Подрядчик за 167,5 миллиона рублей должен будет синхронизировать оборудование с региональной системой оповещения, а также установить его на 114 объектах – в школах, детских садах, больницах, вузах и колледжах.
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