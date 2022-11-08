Общество

Как спастись в метротраме Волгограда в случае воздушной тревоги: фоторепортаж ИА «Высота 102»

Общество 08.11.2022 20:31
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08.11.2022 20:31


Тишину на волгоградских улицах 8 ноября в 10.40 разорвал тревожный звук воздушной тревоги. Через скопление полицейских машин и техники МЧС в центре города пробирались застигнутые сиреной пешеходы. Те же, кто остался дома, вглядывались в экраны телевизоров — трансляцию привычных передач заменил информационный блок «Внимание всем!». А одним из островков безопасности стал тоннель на перегоне между станциями «Комсомольская» и «Площадь Ленина». Так в Волгограде стартовали во вторник масштабные комплексные учения по гражданской обороне. 

Что таят в себе недра волгоградского метротрама, готовые принять тысячи людей в случае опасности, — в фоторепортаже ИА «Высота 102».




На время учений привычное движение трамваев было остановлено. Перед входом на станцию появились защитные ограждения. Внутри уже были сооружены деревянные настилы на путях и расставлены двухъярусные кровати. 




Подземное укрытие в чреве станции «Комсомольская» в  режиме защитного сооружения способно вместить внутри до 8000 человек. Людей предполагается размещать на скамейках или двухъярусных кроватях, установленных на деревянных настилах, положенных на трамвайные пути. 




Занявшие свои места «укрываемые», сжимали в руках документы. Рядом с ними стояли так называемые «тревожные» чемоданчики. Несмотря на то, что происходящее было лишь учебной тревогой, лица мужчин выглядели довольно напряженными. 



Рядом с платформой остановился скоростной трамвай. Внутри спешно разместились люди. Согласно нормативам, на платформе можно разместить 400 человек, а в трамвайных вагонах на станции — еще сотню жителей. Если станция будет использоваться именно как укрытие, то под землей могут спрятаться около 37 000 человек. Для этого настилами из дерева закроют 14 километров путей, где установят больше 9000 скамеек.


Оценить готовность укрытия, расположенного в центре Волгограда, прибыл сегодня и губернатор Андрей Бочаров. По словам главы региона, система ГО в Волгоградской области готова к потенциальным угрозам. Однако сейчас перед муниципалитетами стоит задача привести все укрытия в соответствие с нормативами. 





Спустя час застывшие вагоны трамваев снова отправились по привычному маршруту, а занятые в учениях волгоградцы вернулись в привычную жизнь. Лишь на выходе из станции оставались дежурить полицейские.  




Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»  

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