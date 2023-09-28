Реконструированный легкоатлетический манеж Волгоградской государственной академии физической культуры готовят к проведению пусконаладочных работ. Как сообщили V102.RU в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», одновременно подходит к концу и благоустройство прилегающей территории.

– В настоящее время строительная готовность легкоатлетической арены составляет 98% – строители завершают последние отделочные работы. Кроме того, в полном объеме завершена укладка нового спортивного покрытия арены и беговых дорожек. В качестве синтетического покрытия специалистами использовалось покрытие «Эластур», которое является первой отечественной разработкой, сертифицированной международной федерацией легкой атлетики для проведения соревнований любого уровня, – рассказали в пресс-службе компании.

На этом объекте установлено специальное оборудование для измерения в автоматическом режиме результатов атлетов с точностью до 0,00001 секунды. Установлены новые трибуны на 850 мест и звуковое оборудование.





Реконструкция проводилась в корпусе площадью около 17 тыс.кв.м. с 2021 года. В обновленном манеже появился тир для пулевой и пневматической стрельбы, который уже готов для проведения учебно-тренировочных занятий, тренажерный зал, учебные аудитории и помещения кафедр. В процессе реконструкции корпуса будут также обновлены помещения для студентов, медпункт и буфет.

Ранее сообщалось, что на площадке учебно-спортивного корпуса будут проводиться соревнования по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по разным видам спорта: от бокса до мини-футбола.

Напомним, знаменитыми выпускницами ВГАФКа, которые занимались в этом манеже, являются бегуньи – первая Олимпийская чемпионка Волгоградской области (1988г.) Ольга Бондаренко, чемпионка Олимпийских Игр (1992г.) Елена Романова, двукратная Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, серебряный призер Олимпийских игр Антонина Кривошапка.

Фото: ППК «Единый заказчик»