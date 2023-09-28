Общество

Легкоатлетический манеж в Волгограде готовят к открытию после глобальной реконструкции

Общество 28.09.2023 13:26
0
28.09.2023 13:26


Реконструированный легкоатлетический манеж Волгоградской государственной академии физической культуры готовят к проведению пусконаладочных работ. Как сообщили V102.RU в пресс-службе «Единого заказчика в сфере строительства», одновременно подходит к концу и благоустройство прилегающей территории.

– В настоящее время строительная готовность легкоатлетической арены составляет 98% – строители завершают последние отделочные работы. Кроме того, в полном объеме завершена укладка нового спортивного покрытия арены и беговых дорожек. В качестве синтетического покрытия специалистами использовалось покрытие «Эластур», которое является первой отечественной разработкой, сертифицированной международной федерацией легкой атлетики для проведения соревнований любого уровня, – рассказали в пресс-службе компании.

На этом объекте установлено специальное оборудование для измерения в автоматическом режиме результатов атлетов с точностью до 0,00001 секунды. Установлены новые трибуны на 850 мест и звуковое оборудование.


Реконструкция проводилась в корпусе площадью около 17 тыс.кв.м. с 2021 года. В обновленном манеже появился тир для пулевой и пневматической стрельбы, который уже готов для проведения учебно-тренировочных занятий, тренажерный зал, учебные аудитории и помещения кафедр. В процессе реконструкции корпуса будут также обновлены помещения для студентов, медпункт и буфет.

Ранее сообщалось, что на площадке учебно-спортивного корпуса будут проводиться соревнования по легкой атлетике, а также тренировочные занятия по разным видам спорта: от бокса до мини-футбола. 

Напомним, знаменитыми выпускницами ВГАФКа, которые занимались в этом манеже, являются бегуньи – первая Олимпийская чемпионка Волгоградской области (1988г.) Ольга Бондаренко, чемпионка Олимпийских Игр (1992г.) Елена Романова, двукратная Олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева, Олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Елена Слесаренко, Олимпийская чемпионка в прыжках в длину Татьяна Лебедева, серебряный призер Олимпийских игр Антонина Кривошапка.

Фото: ППК «Единый заказчик»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
28.09.2023 12:39
Общество 28.09.2023 12:39
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.09.2023 12:16
Общество 28.09.2023 12:16
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 12:14
Общество 28.09.2023 12:14
Комментарии 0

0
Далее
Общество
28.09.2023 11:46
Общество 28.09.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 11:38
Общество 28.09.2023 11:38
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 11:02
Общество 28.09.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 10:02
Общество 28.09.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Общество
28.09.2023 07:44
Общество 28.09.2023 07:44
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2023 19:52
Общество 27.09.2023 19:52
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2023 19:40
Общество 27.09.2023 19:40
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2023 18:59
Общество 27.09.2023 18:59
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2023 17:57
Общество 27.09.2023 17:57
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2023 15:53
Общество 27.09.2023 15:53
Комментарии

0
Далее
Общество
27.09.2023 12:35
Общество 27.09.2023 12:35
Комментарии 0

0
Далее
Общество
27.09.2023 11:51
Общество 27.09.2023 11:51
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

16:06
Волгоградец получил год строгача за кражу шоколадок из «Магнита»Смотреть фотографии
15:46
В Волгоградской области полицейские взвесили урожай с конопляного огородаСмотреть фотографии
15:45
Tele2 предлагает новые возможности для обмена минут – теперь для покупки устройствСмотреть фотографии
15:28
Бананы, масло и куры снова подорожали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:54
В Волгограде на видео попало ДТП с врубившимся в столб пьяным водителемСмотреть фотографииCмотреть видео
14:40
«Охотника за золотом» на шеях продавцов поймали в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:39
Белорусы выделят деньги на сохранение Мамаева кургана в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:26
Легкоатлетический манеж в Волгограде готовят к открытию после глобальной реконструкцииСмотреть фотографии
13:23
Бочаров обсудил с депутатами Союзного государства супостатов и общие планыСмотреть фотографии
12:39
Радушный прием туристам Волгоградской области будут оказывать с помощью цифрового помощникаСмотреть фотографии
12:16
Жителей Котово напугал ночной вертолетСмотреть фотографии
11:46
Елена Исинбаева заморозила работу благотворительного фонда в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:38
В Камышине открыли памятник красной «копейке»Смотреть фотографии
11:33
Избившие киянкой волгоградца подростки оказались замешаны в разбое и кражахСмотреть фотографии
11:28
Успехи волгоградцев отмечены на Всероссийском Форуме рабочей молодежиСмотреть фотографии
11:28
Владлен Колесников избран председателем гордумы ВолгоградаСмотреть фотографии
11:28
Полиция задержала волгоградку за неудачный приворот в АстраханиСмотреть фотографии
11:02
«Оба телефона были выключены»: в Волгограде ищут парня с татуировкой девушки на рукеСмотреть фотографии
10:50
Предпенсионер на Lifan устроил смертельное ДТП на встречке в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:02
На юге Волгограда снесли два аварийных домаСмотреть фотографии
08:55
Эксперт «Россельхозбанка»: комфортные кредиты существуютСмотреть фотографии
08:47
«Потолка не будет?»: дизель в Волгоградской области за неделю подорожал на полтора рубляСмотреть фотографии
07:44
В волгоградских лесах выбросили 330 тысяч доз вакцины от бешенстваСмотреть фотографии
21:52
Не выдержали нервы: победный матч «Ротора» на Волгоград Арене закончился потасовкойСмотреть фотографии
20:49
В Волгограде с хозяев ротвейлера взыскали 105 тысяч за покусанных маму с дочкойСмотреть фотографии
20:31
В гордуме Волгограда предварительно распределили «портфели»Смотреть фотографии
19:52
В Волгоградской области рыбак исчез на глазах у братаСмотреть фотографии
19:40
Путин совершил кадровые перестановки в судах Волгограда и областиСмотреть фотографии
18:59
Волгоградка Юлия Доронина заключила в объятия губернатора БочароваСмотреть фотографии
18:40
Возможность прямого авиасообщения с Минском обсудили в ВолгоградеСмотреть фотографии
 