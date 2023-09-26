Общество

Тучи мошки заполонили дворы в Дзержинском районе Волгограда: видео

Общество 26.09.2023 20:29
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26.09.2023 20:29


Непривычную для сентября активность насекомых сняли на видео жители Дзержинского района Волгограда, сообщает V102.RU. 

- Просто нереальное количество мошки, - комментируют авторы видео. – Удивительно, что гнус появился сейчас и в таком количестве.

Как пояснили волгоградцы, нашествие насекомых они сняли в одном из дворов многоквартирных домов по ул. Симонова.

Ранее специалисты поясняли, что сентябрьский вылет насекомых – вполне рядовое явление. 

– За лето у насекомых происходит несколько генераций. Для вылета им нужны подходящие условия как по температуре воздуха, так и по его влажности, – объяснял член экологического совета при Волгоградской облдуме Сергей Яковлев. – Сейчас как раз сложились те самые условия, благодаря которым вылетела очередная «партия» мошек и комаров. Это абсолютно нормальное явление, ничего страшного в нем нет. 

В начале сентября специалист предсказывал, что гнус может задержаться в регионе на пару недель в зависимости от погодных условий. В настоящее время в Волгограде наступило «бабье лето».

Видео: читатели ИА «Высота 102»

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