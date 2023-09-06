



В первые дни осени в Волгоградскую область неожиданно вернулись комары и мошки. Как сообщает ИА «Высота 102», насекомые активизируются сразу после спада дневной жары и всю ночь хозяйничают в домах и квартирах горожан.

– Хотелось верить, что в этом году мы уже не увидим ни мошек, ни комаров – сколько же нашей кровушки они попили летом, – обсуждают волгоградцы в социальных сетях. – Но в последние дни этот дуэт объявился вновь. Больше всего они надоедают вечером и ночью – просыпаешься, а на теле уже свежие следы от укусов.

Однако переживания жителей волгоградские специалисты считают напрасными. По их мнению, сентябрьский вылет насекомых – вполне рядовое явление.

– За лето у насекомых происходит несколько генераций. Для вылета им нужны подходящие условия как по температуре воздуха, так и по его влажности, – объясняет член экологического совета при Волгоградской облдуме Сергей Яковлев. – Сейчас как раз сложились те самые условия, благодаря которым вылетела очередная «партия» мошек и комаров. Это абсолютно нормальное явление, ничего страшного в нем нет.

На финальный облет Волгоградской области непрошенные гости потратят около двух недель. После этого жители забудут о гнусе до следующего сезона.

– Ориентировочно насекомые задержатся в регионе на пару недель. Но многое зависит от погоды. Если ночная температура воздуха опустится до +5 или даже ниже, они могут исчезнуть быстрее, – отмечает специалист. – А вот дожди уже не сыграют особой роли. Сейчас они разве что охладят воздух.

Первая волна мошки накрыла Волгоградскую область в начале июня. Несмотря на то, что черные тучи насекомых не оставляли шансов на спокойную прогулку, биологи и экологи называли сезон стандартным и ничем не отличающимся от предыдущих. Специалисты не соглашались и с горожанами, уверявшими, что еще буквально два десятилетия назад в регионе не знали проблем с гнусом.

– В Волгоградской области было так много рыбы, потому что живущая в воде личинка мошки – прекрасный корм для молоди, – рассказывал Сергей Яковлев. – Именно на них в Волго-Ахтубинской пойме она и поднималась.

Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»