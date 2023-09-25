Опубликована программа Всероссийского молебна о Победе в Волгограде

Храм Александра Невского в Центральном районе Волгограда на три дня станет без преувеличения местом паломничества и силы. Как сообщает V102.RU, с 25 по 28 сентября в стенах храма пройдет Всероссийский молебен о Победе русского воинства.

Отметим, что сегодня в город-герой привезли Мощи великомученика Георгия Победоносца. В 17.00 состоялась встреча ковчега.

ИА «Высота 102» публикует программу Всероссийского молебна о Победе в городе-герое Волгограде:

26 сентября

08.00 — Божественная литургия архиерейским чином

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 — молебны у ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца

27 сентября

13.00 — молебны у ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца

28 сентября

10.00, 11.00, 13.00, 15.00 — молебны у ковчега с мощами великомученика Георгия Победоносца

11.00 — встреча Р.А. Силантьева с духовенством и мирянами Волгоградского региона (Исторический парк «Россия — моя история», набережная 62-й Армии, 1Б)

16.00 — вечернее богослужение и проводы святыни

Напомним, что Всероссийский молебен о Победе и принесение мощей великомученика Георгия Победоносца в города России начались 6 мая после Патриаршего богослужения в Московском Георгиевском храме на Поклонной горе. Святыню провезут через 89 регионов РФ, чтобы каждый смог попросить заступничества перед Престолом Божиим.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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