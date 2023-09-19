Мощи Георгия Победоносца привезут в Волгоград на молебен о победе





В собор Александра Невского в Волгограде 25 сентября привезут мощи великомученика Георгия Победоносца, передает V102.RU. Как сообщили в Волгоградской епархии, святыня пробудет в Волгограде три дня. 26-28 сентября у ковчега с мощами будут отслужены молебны о победе - это всероссийская акция молитвенной помощи нашим воинам.

Всероссийские молебны о победе походят в российский городах с мая текущего года по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

- Мощи небесного покровителя русского воинства, великомученика Георгия Победоносца, веками приносящие многочисленные чудеса и величайшие победы, будут доставлены в 89 регионов нашей страны, чтобы каждый желающий смог попросить заступничества перед Престолом Божиим, - пояснили в епархии.

В Волгоград мощи великомученика Георгия Победоносца прибудут из Калмыкии.



