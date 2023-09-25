В Волгоградской области в ближайшие дни обещают до +29 °С

В Волгоградской области в ближайшие три дня установится практически летняя погода. Как сообщает V102.RU, столбики термометров в отдельные дни покажут +29 градусов.

— В Волгоградской области 26, 27 и 28 сентября в дневные часы температура поднимется до +24...+29 °С. Однако ночью по региону может значительно похолодать. В отдельных районах при прояснении столбики термометров покажут всего +3...+8 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. — Дожди маловероятны.

В Волгограде в ближайшие трое суток температура поднимется до значений +27...+29 °С.

— Установится переменная облачность. По ночам в эти три дня от +13...+15 °С. Скорость ветра не превысит 7-12 м/с, — добавили волгоградские синоптики. — Значительные осадки не ожидаются.

По данным портала Gismeteo, к концу рабочей недели температура днем упадет до +23...+25 °С. В первых числах октября похолодает еще на пять градусов.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»

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