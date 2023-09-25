Общество

Простой медосмотр помог выявить рак у 15-летней девочки в Волгограде

Общество 25.09.2023 16:23
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25.09.2023 16:23


Волгоградские врачи спасли 15-летнюю девочку, вовремя обнаружив у нее опухоль, которая еще никак не беспокоила подростка. Как сообщили V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, новообразование в селезенке обнаружили на УЗИ специалисты городской детской поликлиники №2 в Волжском.

Обследование в ходе профилактического осмотра девочка проходила в марте текущего года. На тот момент никаких жалоб на самочувствие у юной пациентки не было. На МРТ органов брюшной полости был диагностирована опухоль поджелудочной железы. В детской поликлинике Волгоградского онкодиспансера этот диагноз был подтвержден.

- Пациентка отправилась на оперативное лечение в РДКБ РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, где ей было проведено успешное лечение. В настоящее время девочка проходит реабилитационный курс лечения в амбулаторных условиях в городской детской поликлинике № 2, - рассказали в  облздраве.

Всего с начала года в Волгоградской области профилактические осмотры по месту прикрепления также в рамках ОМС прошли более 380 тысяч детей.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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