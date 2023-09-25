Общество

Массовая рассылка уведомлений об уплате налогов началась в Волгограде и области

Общество 25.09.2023 16:10
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25.09.2023 16:10


В Волгоградской области управление ФНС России с 11 сентября начало рассылку налоговых уведомлений для уплаты имущественных налогов физических лиц за 2022 год. Как сообщает ИА «Высота 102», предоставить в органы соответствующую информацию собственники автомобилей, земельных участков, квартир, домов, гаражей и т.п. должны не позднее 1 декабря текущего года. В налоговое уведомление также войдут суммы налога на доходы физических лиц, не удержанные налоговым агентом.

– Получить уведомление для уплаты налога возможно в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, – сообщают в волгоградском управлении. – Отметим, что при подключении к данному сервису, налоговое уведомление для почтового отправления не формируется, поэтому настоятельно просим проверить возможность входа в личный кабинет и, при необходимости, восстановить логин и пароль. В личном кабинете налогоплательщик может сформировать налоговое уведомление, ознакомиться с текущим сальдо единого налогового счета, проверить начисление конкретных налогов с разбивкой по объектам налогообложения.

Электронное уведомление для оплаты имущественных налогов и НДФЛ также можно получить на Госуслугах. Это возможно, если налогоплательщик ранее прошел там регистрацию и направил уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов. 

– Налогоплательщики, которые не взаимодействуют с налоговыми органами электронно, получат налоговое уведомление заказным письмом в отделениях Почты России. Кроме того, налоговое уведомление можно получить при личном посещении Многофункционального центра «Мои документы» и любой инспекции, независимо от того, где налогоплательщик стоит на учете, – уточняют в УФНС. 

Если налоговое уведомление не пришло или в полученном уведомлении нет объекта собственности, волгоградцам нужно сообщать о его наличии в налоговый орган. Для этого необходимо с паспортом обратиться в инспекцию по месту учета или направить заявление через электронный сервис ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в разделе «Прочие обращения» - «Заявление в свободной форме».

УФНС сообщает, что уведомления не получат физические лица, у которых начисленная сумма налога менее 100 рублей, на момент формирования налогового уведомления сальдо единого налогового счета положительное (имеется переплата), а также льготники (со списком таковых можно ознакомиться на сайте ФНС России в разделе «Все Сервисы» - «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам»).

Уплатить имущественные налоги и налог на доходы физических лиц можно:

  • в отделениях банков или мобильном приложении банка;
  • почтовых отделениях
  • в любом Многофункциональном центре «Мои документы»
  • с помощью сервисов сайта ФНС России: «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» - «Уплата налогов и пошлин»;
  • через мобильное приложение «Налоги ФЛ»;
  • с помощью Единого портала государственных и муниципальных услуг.   

Сообщается, что в случае неуплаты налогов до 1 декабря будут начисляться пени.

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