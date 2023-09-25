В Волгоград купят 25 автобусов по 19 400 000 руб. за штуку





В Волгограде готовятся заключить контракт на поставку 25 автобусов большой вместимости. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, новые машины будут куплены по максимально возможной цене – 485 000 000 рублей. Именно такая сумма была заявлена организатором торгов, такую же озвучил единственный участник конкурса – ГК «Волгабас» из Волжского. Стоимость одного автобуса, таким образом, составит 19 400 000 рублей.

Согласно размещенной в открытом доступе информации, волжское предприятие поставит в соседний город-герой низкопольные автобусы в белом кузове, способные одномоментно перевозить не менее 85 пассажиров (до 30 посадочных мест), в том числе людей с ограниченными возможностями – салон должен располагать площадкой для инвалидов в коляске.

Согласно условиям контракта, заключенного между МУП «ВПАТП №7» и группой компаний «Волгабас», 25 новых автобусов должны поступить в Волгоград не позднее 31 января 2024 года. По информации администрации города новыми машинами будут усилены действующие маршруты общественного транспорта. Часть новых автобусов заменят на маршрутах уже устаревшие машины.

– В этом году также ожидается поставка 60 автобусов большой вместимости для нужд «ВПАТП №7», в следующем году запланировано приобретение еще более 200 автобусов большого класса. Приобретены 112 новых троллейбусов с возможностью автономного хода, из которых 56 уже обслуживает маршруты №8а и №10а, остальные должны поступить до конца года. За счет федеральной субсидии закуплен 21 электробус. В рамках инвестсоглашения подписан договор на поставку в 2024 году 62 трамвайных вагонов, – добавляют в мэрии Волгограда.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»