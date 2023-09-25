Юноши и ветераны взлетят на байках на юге Волгограда. При чем здесь шашлык и китайцы?

В Советском районе Волгограда 1 октября можно будет увидеть не только летающих мотоциклистов, но и отведать ароматного шашлыка, а после — сесть за руль кроссовера. Как сообщает V102.RU, на трассу «Максимка» выйдут ветераны и молодежь.

— Состоятся осенние соревнования по мотоциклетному спорту — 2-й этап Открытого Чемпионата и Первенства региона по мотокроссу, — рассказали информагентству в Федерации автомобильного спорта и мотоциклетного спорта Волгоградской области. — Соревнования пройдут в шести классах: 65 куб.см., 85 куб.см., 125 куб. см. (юноши), 125 куб. см. (мужчины), 250 куб.см., «Ветераны».

Помимо мотогонок на трассе «Максимка» организуют площадку от партнера соревнований. Каждый желающий сможет познакомиться с автомобилями из Китая, проконсультироваться со специалистами, а также сесть за руль и устроить тест-драйв. Для гостей организуют специальную фотозону — без памятной фотографии никто не уйдет.

— Приглашаем всех болельщиков и зрителей провести чудесный воскресный день на празднике скорости и экстрима! Рев моторов, спортивный азарт, зрелищную борьбу мы гарантируем! А также шашлыки, вкусный кофе и красивые автомобили! — обещают организаторы.

Мероприятие проводится при поддержке муниципальных и региональных властей. Открытие — в 12.00. Официальные заезды стартуют в 12.10. Вход свободный, без ограничений по возрасту.

Фото: архив ИА «Высота 102»