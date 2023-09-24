- Почему администрация выбирает объекты, наводящие на мысли об оружии? Эта ракета, как и турбина возле ЗАГСа, выглядят скорее устрашающе, нежели вызывает мысли о высоких достижениях промышленности, - рассуждают волжане в соцсетях.
- Господи, зачем весь этот хлам в городе!???? Неужели некуда больше вложить эти деньги??? – еще одна цитата из соцсетей.
- Называть арт-объектом или макетом элемент детской площадки и устанавливать его в непонятном месте у дороги - это очень странно, - рассуждает другой пользователь.
Волжский является рекордсменом по количеству разнообразных арт-объектов среди городов региона. Но волжане считают, что перебарщивать все-таки не стоит.
Фото Открытый Волжский VK.com