



Не всем волжанам понравился новый арт-объект, который устанавливают в городе Волгоградской области. Как сообщает V02.RU со ссылкой на администрацию Волжского, на улице Космонавтов силами ресурсоснабжающей организации монтируется макет ракеты. Открытие арт-объекта запланировано в дни Всемирной недели космоса с 4 по 10 октября. Не всем волжанам понравился новый арт-объект, который устанавливают в городе Волгоградской области. Как сообщает V02.RU со ссылкой на администрацию Волжского, на улице Космонавтов силами ресурсоснабжающей организации монтируется макет ракеты. Открытие арт-объекта запланировано в дни Всемирной недели космоса с 4 по 10 октября.

Однако волжане не оценили новую фигуру, которая скоро появится на улице Космонавтов.- Почему администрация выбирает объекты, наводящие на мысли об оружии? Эта ракета, как и турбина возле ЗАГСа, выглядят скорее устрашающе, нежели вызывает мысли о высоких достижениях промышленности, - рассуждают волжане в соцсетях.- Господи, зачем весь этот хлам в городе!???? Неужели некуда больше вложить эти деньги??? – еще одна цитата из соцсетей.- Называть арт-объектом или макетом элемент детской площадки и устанавливать его в непонятном месте у дороги - это очень странно, - рассуждает другой пользователь.Волжский является рекордсменом по количеству разнообразных арт-объектов среди городов региона. Но волжане считают, что перебарщивать все-таки не стоит.