Общество

Лучше не есть. Волгоградцев предупредили об опасности дегустации сала и медвежатины

Общество 23.09.2023 16:47
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23.09.2023 16:47


От 30 до 200 случаев заболевания трихинеллезом, которое вызывают круглые черви, регистрируются в России. Волгоградская область не исключение. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, человек может заразиться при употреблении в пищу мяса диких и домашних животных, которое не прошло достаточную тепловую обработку.

В зоне риска медвежатина, мясо кабана, барсука, бобра, лошади и свинина. Опасность может таить мясо, купленное на стихийных рынках, а также сало и строганина. Заразиться можно, попробовав на вкус сырой фарш. 

- Личинки трихинеллы попадают в кишечник при употреблении зараженного мяса, затем через слизистую оболочку проникают в кровеносную систему. Оттуда с током крови возбудители трихинеллеза попадают в поперечнополосатые мышцы, где инкапсулируются и могут сохраняться десятилетиями, - сообщили в управлении.

Паразиты в основном поражают обильно снабжаемые кровью и богатые кислородом мышцы.

Первые симптомы трихинеллеза в среднем появляются через 10-20 дней после употребления зараженного мяса. Это боли в животе, тошнота, рвота, жидкий стул, повышение температуры тела. В дальнейшем присоединяются отеки лица и век в сочетании с конъюнктивитом, кожные высыпания, интенсивные боли в мышцах. Тяжелые формы могут вызвать осложнения в виде миокардита и пневмонии.

Больной не опасен для окружающих, так как трихинеллез от человека к человеку не передается. 

В настоящее время существуют эффективные и безопасные препараты для лечения этого заболевания. При появлении первых симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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