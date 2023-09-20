Пропавшего волгоградца со шрамом на лбу нашли в реанимации

В Волгограде завершились поиски 61-летнего Сергея А., который бесследно исчез 17 сентября. Как сообщает V102.RU, волонтеры нашли пропавшего волгоградца в реанимации одной из больниц города.

- Он поступил в реанимацию 19 сентября, - уточнили информагентству в поисково-спасательном отряде «Оберег».

На данный момент известно, что мужчину увезли в больницу с улицы.

Ранее сообщалось, что он нуждается в медицинской помощи и плохо ориентируется в пространстве.

Мужчина ранее все время находился рядом с родственниками, но в день пропажи на короткое время его оставили одного. Он покинул квартиру, расположенную в микрорайоне Спартановка в Тракторозаводском районе, и ушел в неизвестном направлении.