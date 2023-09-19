Общество

На ул. Дзержинского в Волгограде обновили полкилометра теплосетей

Общество 19.09.2023 18:05
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19.09.2023 18:05


В Тракторозаводском районе Волгограда на ул. Дзержинского «Концессии теплоснабжения» завершили реконструкцию участка тепломагистрали и сетей горячего водоснабжения в границах от дома №2 до дома №8. После замены труб муниципалитет сможет преступить к последующему благоустройству бульварной части улицы. 

На первом этапе бригада заменила участок тепловой сети протяженностью 120 метров, который был введен в эксплуатацию еще в 1959 году. После этого рабочие провели реконструкцию еще одного участка теплосети и сети ГВС от тепловой камеры-179 до тепловой камеры-176. Общая протяженность обновленного участка составила 480 метров.

— Дополнительно заменены ответвления от магистрали, которые уходят во внутриквартальные проезды, – рассказал заместитель главного инженера по ремонту Александр Рыкалин. — Это еще 60 метров теплотрассы и трассы горячего водоснабжения, а также участок общей протяженностью 60 метров.

Благодаря реконструкции теплосети значительно повысится качество и стабильность теплоснабжения 86 многоквартирных домов, четырех детсадов, семи учебных заведений и трех лечебных учреждений. 

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