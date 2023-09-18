Две расселенные аварийные двухэтажки снесут в Волгограде

Общество 18.09.2023 16:47
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18.09.2023 16:47
В Волгограде ищут подрядчиков на снос двух аварийных многоквартирных домов в Красноармейском районе. Как сообщили V102.RU в мэрии, подрядчики определятся в ходе электронных аукционов, объявленных мэрий. Предстоит снесли две расселенные двухэтажки на ул. Мачтозаводская, 104 и ул. Палласовская, 23.
Так, согласно сайту госзакупок, начальная цена на снос дома по ул. Мачтозаводская составляет чуть более 1,3 миллиона рублей. Срок выполнения работ - 90 дней со дня заключения контракта.
По данным мэрии, победителям открытых конкурсов предстоит разобрать построенные в начале 1950-х годах двухэтажки общей площадью свыше 1100 кв. метров. Образовавшийся в ходе работ строительный мусор будет утилизирован. Также в стоимость работ входит и вертикальная планировка освободившегося земельного участка.
До конца текущего года планируется снести еще пять домов. Уже определены подрядные организации на демонтаж домов №25 по ул. Воронкова и №65 в поселке Саши Чекалина. В ближайших планах также снос домов №7 по ул. Марийской и №6 по ул. Вучетича, №7 на территории поселка Веселая балка.
Жителей аварийных домов переселяют в новые квартиры в рамках нацпроекта. До сентября 2025 года в Волгограде из 253 аварийных домов планируется переселить порядка 10 тысяч человек.
Фото из архива ИА «Высота 102»
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