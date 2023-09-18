Депутаты Волгоградской области сменят зал заседаний

Общество 18.09.2023 14:41
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18.09.2023 14:41
Заседание Волгоградской областной думы, запланированное на завтра, 19 сентября, пройдет в доме культуры Жирновского района. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт регпарламента. Это будет первая встреча депутатов после лета.
В областной думе V102.RU пояснили, что выездной формат заседаний в регпарламенте практикуется. Но в этом году депутаты впервые покинут уютный зал заседаний на проспекте Ленина, 9.В повестке дня выездного заседания областной думы – 15 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят изменения в ряд региональных законов, выберут членов делегации для участия в Южно-Российской парламентской ассоциации, протест Волжского межрайонного природоохранного прокурора. Также депутаты на выезде проведут парламентский час о воспитательной работе в регионе.
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