Депутаты Волгоградской области сменят зал заседаний





Заседание Волгоградской областной думы, запланированное на завтра, 19 сентября, пройдет в доме культуры Жирновского района. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт регпарламента. Это будет первая встреча депутатов после лета. Заседание Волгоградской областной думы, запланированное на завтра, 19 сентября, пройдет в доме культуры Жирновского района. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на сайт регпарламента. Это будет первая встреча депутатов после лета.





В областной думе V102.RU пояснили, что выездной формат заседаний в регпарламенте практикуется. Но в этом году депутаты впервые покинут уютный зал заседаний на проспекте Ленина, 9.

В повестке дня выездного заседания областной думы – 15 вопросов. В частности, депутаты рассмотрят изменения в ряд региональных законов, выберут членов делегации для участия в Южно-Российской парламентской ассоциации, протест Волжского межрайонного природоохранного прокурора. Также депутаты на выезде проведут парламентский час о воспитательной работе в регионе.