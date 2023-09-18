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В Котельниково заработал детский футбольный клуб для дошкольников

Общество 18.09.2023 10:28
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18.09.2023 10:28


Детский футбольный клуб для проведения спортивно-оздоровительных мероприятий для малышей дошкольного возраста (группа junior - 4-5 лет) и начальной школы (группа senior- 6-7 лет) открылся в конце лета в г. Котельниково Волгоградской области.

Инициатором его открытия стал заместитель главного геолога ЕвроХим-ВолгаКалия Василий Абашин. 

– Мой старший сын хочет заниматься спортом, но в Котельниково практически нет секций для дошкольников, тренировки по футболу проводятся только для детей старше 10 лет– объясняет Василий Иванович. – Поэтому в летний отпуск мы не поехали, а, засучив рукава, постарались исправить эту ситуацию. Мы – это сам Василий Абашин и его группа поддержки из детского футбольного клуба города Волгодонск.

Со своей идеей о создании детского спортклуба Василий Абашин обратился в администрацию Котельниковского района, получил поддержку начальника отдела образования и  возможность проводить занятия на новой открытой спортивной площадке, расположенной на территории средней школы № 4. Именно там в августе 2023 года прошли первые спортивно-оздоровительные мероприятия по улучшению физического развития и физической подготовленности детей, освоению техники игры в футбол и пропаганде здорового образа жизни.

Не осталось в стороне и руководство предприятия – несколько летних тренировок прошли на открытом воздухе спортплощадки жилого района «Восточный», построенного для семей сотрудников.

– Сначала мы планировали набрать две группы с общим количеством воспитанников в 30 детей, но интерес был очень высок и на первое пробное занятие было записано по 30 мальчиков каждой возрастной группы. Мы очень обрадовались тому, насколько востребован оказался наш детский футбольный клуб, – с удовлетворением говорит инициатор. – Футбол – это эмоции, а наши ребята – очень талантливые, оставляют на площадке все силы, но уходят счастливыми и с улыбкой на лице. Футбол дарит хорошее настроение и высвобождает лишнюю энергию неутомимых озорников!

Яркие эмоции воспитанники дарят и тренерам. Чтобы уделить внимание каждому юному футболисту и выдать индивидуальные рекомендации по технике игры, с каждой группой занимаются четыре тренера – по восемь детей на одного наставника. 

– В спорте, особенно детском, очень важен профессиональный и системный подход– уверен Василий Абашин. – Поэтому мы используем все возможности, чтобы мотивировать детей к занятиям физкультурой, поощряем их стремление, развиваем координацию, ловкость, внимание и мышление, приучаем их к работе в команде и основам дисциплинированного поведения, но самое главное, мы учим их искренне любить футбол.

Организаторы разработали красочный альбом футболиста и большой набор наклеек с логотипами лучших футбольных клубов мира. За успехи в тренировках каждый мальчик получает наклейку. От занятия к занятию у воспитанников растут силы и вера в себя – как и количество наклеек в альбоме достижений. Дети имеют перед глазами яркое доказательство своих спортивных побед.

В футболе, как и в жизни, очень важна командная сплоченность. Клуб учит дружить и радоваться успехам своих товарищей, поэтому воспитанники обязательно поздравляют друг друга с днем рождения. Каждый именинник получает в подарок от клуба имбирные пряники, а от товарищей по команде – много добрых слов и эмоциональных, задорных поздравлений.

Организаторы позаботились и о красивой форме. Тренерский состав с самого начала проводит занятия в одинаковых футболках с логотипом клуба и надписью на спине – ТРЕНЕР, а воспитанники приобрели одинаковые белые и красные футболочки и уже сегодня выглядят как настоящая команда, готовая к покорению новых высот.

Клуб стремительно развивается и уже получил официальное приглашение на участие в осеннем турнире в другом регионе. Новички еще не набрали достаточно опыта для участия в матчах, но потенциал, стремление и таланты юных котельниковцев говорят о том, что совсем скоро команда заявит о себе не только на городском, но и на межрегиональном уровне.

А сейчас, как говорит основатель клуба, лучший их результат – это теплые слова и благодарности родителей за искреннее отношение к детям, крепкие рукопожатия воспитанников и их нетерпеливые вопросы «А скоро следующая тренировка?»

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