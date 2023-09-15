Особый противопожарный режим с 18 сентября отменят в Волгоградской области

Общество 15.09.2023 17:53
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15.09.2023 17:53
С понедельника, 18 сентября, в Волгоградской области прекращает действовать особый противопожарный режим, который вводился в регионе с 5 июля из-за жары и сложной пожароопасной обстановки. Как сообщает V102.RU со ссылкой на постановление главы региона, особый противопожарный режим отменяется с 8 утра 18 сентября.
Напомним, что в период его действия были ужесточены требования пожарной безопасности, а штрафы за их нарушение были увеличены.
Фото Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»
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