Общество

В Волгограде счистят ржавчину с памятника истребителю МиГ-21

Общество 15.09.2023 11:50
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15.09.2023 11:50



Памятник советскому истребителю МиГ-21С, который установлен в поселке Майском в Волгограде 50 лет назад, капитально отремонтируют. В порядок приведут и прилегающую к нему территорию. Как сообщили V102. RU в администрации Волгограда, подрядная организация уже приступила к ремонту постамента.
Рабочие демонтировали поврежденные временем штукатурный слой и фрагменты конструкций, и начали отливку из бетона нового основания, который потом облицуют гранитными плитами. 
Мемориал представляет собой фюзеляж самолета МиГ-21С, который закреплен на стальной трубе, длина которой составляет 8 метров. Длительное время корпус боевой машины, как и ее постамент подвергались негативным атмосферным воздействиям. Специалистам предстоит при помощи метода пескоструйной обработки очистить от старой краски фюзеляж самолета, усилить сварные швы, выполнить антикоррозионную обработку всех металлических элементов. Затем металл покроют специальной грунтовкой и покрасят. В рамках благоустройства прилегающей площадки у памятника рабочие уложат брусчатку, установят металлические ограждения, а также проведут ряд других работ.
В мэрии напомнили, что всего в текущем году в Волгограде планируется обновить около 40 памятников.
Фото: администрации Волгограда 

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